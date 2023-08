Nazario Assad De León

Lunes 21 Agosto 2023 12:00

Los organizadores del Gran Premio de Países Bajos han tomado una postura firme contra cualquier comportamiento incorrecto de los fanáticos para mejorar la atmósfera de la carrera, en algo que podría beneficiar a Hamilton y otros pilotos.

Imre van Leeuwen, director de la carrera holandesa, habló sobre la importancia de garantizar un ambiente respetuoso e inclusivo para dar la bienvenida a los fanáticos de Lewis Hamilton y Ferrari.

Van Leeuwen destacó la necesidad de brindar un ambiente seguro y acogedor para los fanáticos, independientemente de sus lealtades.

"Estaría realmente decepcionado con nuestros fanáticos si algunos fanáticos de Ferrari o Lewis Hamilton, no se sintieran seguros", dijo a Autosport.

“Eso es totalmente inaceptable y no dejaremos que suceda. No lo podemos tolerar, y le quitaremos las entradas a la gente. Todo el mundo debería sentirse bienvenido. Necesitamos pilotos para competir, de lo contrario, no hay carrera. ¡Si solo tuviéramos a Max compitiendo, no sería F1!”, sentenció.

El "ejército naranja" en una nube de humo de bengala

El equipo del Gran Premio de Países Bajos ha sido proactivo en la colaboración con otros promotores del Gran Premio para abordar los problemas de comportamiento de los fanáticos.

Van Leeuwen detalló sus esfuerzos para trabajar junto con los gerentes de seguridad de otros lugares frecuentados por fanáticos holandeses.

“Junto con la F1, nuestro gerente de seguridad y las personas involucradas de nuestro equipo tuvieron reuniones con Austria, con Bélgica, con Barcelona, lugares donde van muchos fanáticos holandeses”, recalcó.

“Es bueno celebrar y hacer una fiesta, pero no es bueno intimidar a la gente, o comportarse de manera irrespetuosa" agregó.

Un aficionado holandés haciendo todo lo posible para mostrar su apoyo a Verstappen

El peligro de las bengalas

Al abordar el tema del uso de bengalas, van Leeuwen arrojó luz sobre los orígenes de la práctica y la necesidad de disuadir

“Debido a la popularidad del deporte y de Max, los fanáticos trajeron estas bengalas en Austria hace unos años”, dijo. “La imagen se veía genial en la televisión, y filmaron imágenes con las bengalas. Entonces, un fan normal, no un hooligan sino un fan normal, cree que es un buen fan si trae una bengala."

“Ahora hay tantos que es peligroso y no es bueno para tu salud. Tenemos que informarle a la gente. Esto también es peligroso para los pilotos porque creo que hace dos años, durante la vuelta de formación en Austria, los pilotos tenían mala visión"

Verstappen esperará con ansias el domingo 27 de agosto cuando F1 vuelve a comenzar, y tendrá la oportunidad de igualar el récord de Sebastian Vettel de nueve victorias consecutivas en grandes premios.