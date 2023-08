Nazario Assad De León

Lunes 21 Agosto 2023 11:14

David Coulthard ha aclarado por qué Lewis Hamilton aún no ha firmado un nuevo contrato con Mercedes. El expiloto de Fórmula 1 cree que podría estar relacionado con obligaciones de patrocinio.

Hamilton ha ganado seis de sus siete títulos mundiales al servicio de Mercedes. Es imposible imaginar al equipo sin el piloto de 38 años, pero su contrato, que vence a fines de 2023, aún no se ha extendido. Esa no es razón para entrar en pánico, si creemos a Hamilton y al propio jefe del equipo, Toto Wolff.

Ambas partes quieren seguir juntas y una firma es cuestión de tiempo, tal y como se ha comunicado a los medios desde hace varios meses. Sin embargo, llama la atención que si ambas partes quieren continuar juntas, se necesita tanto tiempo para finalizar un nuevo contrato.

Asociaciones vendidas

Wolff anunció antes de las vacaciones de verano que solo quedan algunos detalles por resolver. Sin embargo, a Coulthard no le sorprendería que esos 'detalles' fueran de gran importancia para Hamilton.

"Mercedes querrá una cierta cantidad de tiempo de Lewis para los patrocinadores", dijo a la agencia de noticias AP. "Mercedes habrá vendido sociedades que implican el acceso a los conductores. Algunas compañías habrán unido fuerzas con Silver Arrows porque Lewis está allí, no necesariamente porque Russell esté allí", destacó.

Sin dudas por ninguno de los dos lados

El trece veces ganador continúa: "¿Quizás Lewis quiere menos días o menos compromisos? Lo que Lewis firmará va más allá de su participación en un Gran Premio. Se trata de qué derechos retiene sobre su propio retrato y qué derechos vende al equipo. Mercedes está comprando más que solo las habilidades de conducción de Lewis. Están comprando su retrato promocional", dejó claro el ex piloto.

Coulthard, que tiene buenas conexiones en el paddock, no ha oído hablar de dudas por ninguna parte: "No creo que haya posibilidad de que Lewis deje Mercedes a menos que las cosas salgan mal. No veo que eso suceda".