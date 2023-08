Nazario Assad De León

Oscar Piastri ha minimizado las afirmaciones en los medios de que su compañero de equipo Lando Norris es el claro favorito en McLaren.

El piloto australiano se unió al equipo al comienzo de esta temporada en reemplazo de su compatriota Daniel Ricciardo, quien tuvo problemas con el auto durante sus dos temporadas en McLaren.

Sin embargo, Piastri ha estado presionando a Norris durante la mayor parte de su temporada de novato. También se podría argumentar que si no fuera por algunas llamadas de estrategia recientes, el joven de 22 años quizás podría haber estado adelante en algunas carreras más esta temporada.

En particular, Oscar superó a Lando en la primera vuelta del Gran Premio de Hungría, pero fue el británico el que tuvo la opción de entrar antes en boxes, lo que significa que pudo superar a Piastri y conseguir otro podio para el equipo.

Norris también recibió las nuevas actualizaciones para el MCL60 una ronda antes. Pero, en verdad, esto es bastante común para los equipos del mediocampo que tienen menos dinero para gastar en mejoras.

Crecimiento de confianza

Oscar Piastri ha impresionado para McLaren durante su breve tiempo con el equipo

Hablando con Speedcafe, insistió en que tiene 'confianza para ser un poco más vocal' dentro del equipo.

“Realmente no se requiere tanto una mentalidad de líder de equipo si ambos dicen las mismas cosas”, dijo. "Definitivamente hay ciertas áreas en las que tal vez estamos más enfocados y esas cosas, pero sí, siento que estoy en casa con el equipo".

"Una vez que obtienes algunos resultados decentes en el tablero, algunos buenos fines de semana, tu credibilidad y confianza aumenta naturalmente, ya sea consciente o no", dijo el australiano.

“Así que sí, me siento más confiado, no tengo miedo de decir lo que sentí sobre el auto, y también dije lo que sentía sobre mí mismo, sentía que no podía dar una retroalimentación lo suficientemente buena sobre el auto debido a cómo conducía. Tampoco tenía miedo de decir eso", destacó sobre su rol en McLaren

“Creo que aumenta naturalmente con el tiempo y con los resultados y con la capacidad de desempeñarme, pero de todos modos siento que ha estado ahí desde el principio”, finalizó.