Ángel Armando Castellanos

Lunes 21 Agosto 2023 08:09 - Actualizada: 10:08

Fernando Alonso consideró que la Fórmula 1 es una división poco real del automovilismo y que el verdadero deporte está en otras competencias

El español hizo una pausa en la F1 entre 2019 y 2020 luego de que se hartó de no tener ocasiones de ganar o de subir al podio. Ahí descubrió otras pasiones.

"Me di cuenta de que la Fórmula 1 era una categoría falsa. El automovilismo más puro está en Le Mans, Indy o en el Dakar", avisó en palabras al podcast High Performance.

Recordó esos años sin competir en el Gran Circo. Especialmente lo sorprendió que pese a que no le iba bien con McLaren, el público lo quería de regreso. Ahora trata de corresponder de otra forma a ese cariño.

"Cuando me retiré, me di cuenta del amor que la gente me profesaba hacia mi carrera. Cada vez que coincidía con aficionados, me decían: 'Tienes que volver'".

"Fue una sorpresa que amaran lo que estábamos haciendo porque en los últimos años en McLaren me sentía como si fuéramos anónimos. Desde que volví, trato de preocuparme un poco más por los aficionados y la prensa"

Para el español, la F1 tiene mucho de espectacular y mágica, pero también es "bastante egoísta".

Fracaso

Por otra parte, habló sobre lo que implica no cumplir objetivos. Cree que eso debería normalizarse mucho más.

"El fracaso es necesario en la vida. En el deporte, en el 90% o 99% de las veces no tendrás éxito. Es bastante fácil si tienes éxito una vez para que valga la pena todas las cosas que has estado intentando durante muchos años.

"Creo que no ganar y no cumplir con lo que te encantaría es esencial para que cualquier ser humano mejore. Necesitas tener ese nivel de confianza y disciplina para separar lo que es una decepción de lo que puede ser una lección", explicó.