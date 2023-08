George Russell ha sido acusado en broma de heredar la maldición de Nico Rosberg cuando la selección femenina de Inglaterra perdió la Copa del Mundo ante España.

Las Leonas, junto con la Roja, recibieron un apoyo sustancial cuando llegaron a la final, incluyendo mensajes de pilotos y equipos de F1.

Sin embargo, después del partido, la culpa de la derrota recayó en el piloto de Mercedes , y algunos fanáticos dijeron que su aliento fue peor que el de Rosberg después de que publicó un video de Instagram echando porras.

El alemán es ampliamente reconocido por traer mala suerte sin querer a los atletas o equipos a los que apoya a través de sus publicaciones en las redes sociales, un fenómeno que ahora se conoce como la maldición de Rosberg.

Tanto McLaren como Williams también recurrieron a sus canales de redes sociales para vitorear al equipo femenino inglés.

spain scored right after he posted this he might be worse than nico rosberg pic.twitter.com/qGIUVk0yOH