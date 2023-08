Ángel Armando Castellanos

Lunes 21 Agosto 2023

Sergio Checo Pérez tiene más posibilidades de ser campeón del mundo que la selección mexicana de futbol varonil. Eso es lo que piensa Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim Helú, dueño de las empresas que han patrocinado al piloto desde hace 20 años.

Para el también empresario, la clave es muy simple: estadística. Si el de Red Bull es el segundo mejor de la Fórmula 1 y el equipo de balompié, el número 15, es más fácil que Sergio gane el título.

"Checo está en segundo lugar ¿En qué lugar estamos de la FIFA hoy? ¿15? Tiene más chance..." avisó en palabras al periodista David Faitelson.

Elías Ayub destacó que la posición en la que se encuentra Pérez es espectacular. No es nada sencillo ser el número 2 a nivel mundial.

"Checo es talentosísimo, es un monstruo, y está en segundo lugar del mundo, ser segundo lugar del mundo en lo que sea tiene su chiste", agregó.

Apoyo

También fue cuestionado respecto a si el tapatío hubiera llegado tan lejos sin el apoyo de las empresas de Slim, especialmente de Escudería Telmex.

"Si estaría ahí o no si no fuera por el grupo, no lo sé. Sé del apoyo que ha tenido de parte de Carlos (Slim Domit) desde los 12 o 13 años", expuso.