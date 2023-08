Aloisio Hernández

Sábado 19 Agosto 2023 10:19

Sebastian Vettel ha dicho que está feliz por el momento que viven actualmente Fernando Alonso y Aston Martin en la Fórmula 1.

El cuarto veces campeón del mundo decidió poner fin a su carrera tras la temporada 2022. Tras el anuncio de que iba a retirarse, Aston se movió rápido y fichó al bicampeón español.

Aunque la decisión de Fernando fue cuestionada, en parte por los malos resultados del equipo con Vettel, al final fue algo muy positivo.

Alonso se logró meter al podio en cuatro de las primeras cinco carreras y actualmente ocupa el tercer lugar del Campeonato de Pilotos, además de tener a la escudería británica en el mismo lugar del Campeonato de Constructores.

Elogios

Respondiendo sobre sus sensaciones al ver de nuevo la F1 y el momento que vive su ex equipo, Sebastian declaró: "Extraño Todavía estoy muy interesado en la Fórmula 1.

"Fue un poco extraño en la primera carrera, pero ahora disfruto viéndolo. Conozco el deporte de adentro hacia afuera, todavía lo amo. Tal vez veo ciertas cosas de manera diferente, pero no estoy triste cuando miro a mis antiguos compañeros, para nada.

"La reacción inicial de la gente fue 'Que Aston Martin sea rápido esta temporada debe hacerte algo, ¿verdad?' Ok, tal vez sería más fácil si el auto apestara por completo, así no me habría perdido nada, pero sobre todo estoy feliz por el equipo y estoy feliz por Fernando Alonso.

"Durante años no tuvo un auto en el que pudiera mostrar sus cualidades. Ahora puede y está inmediatamente al frente", dijo Vettel a The Red Bulletin.