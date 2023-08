Nazario Assad De León

Viernes 18 Agosto 2023 09:29

La leyenda de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, admitió que su retiro del deporte habría sido más fácil si su antiguo equipo, Aston Martin, hubiera construido un auto que no fuera competitivo para la temporada 2023.

Vettel, quien se retiró al final de la temporada 2022 después de conducir un decepcionante Aston Martin al puesto 12 en la clasificación de pilotos, insistió en que todavía disfruta viendo el deporte que alguna vez dominó.

Por lo tanto, el cuatro veces campeón del mundo se ha visto obligado a ver a Fernando Alonso conducir el renovado automóvil Aston Martin 2023 en su lugar.

Alonso tuvo un comienzo de temporada increíble, logrando seis podios en solo ocho carreras.

En una entrevista con The Red Bulletin, Vettel dijo que todavía está 'absolutamente' interesado en la F1.

"La primera carrera fue un poco extraña, pero ahora realmente disfruto viéndola", admitió. "Conozco el deporte por dentro y por fuera, todavía me encanta. Tal vez veo ciertas cosas de manera diferente, pero no me siento triste cuando veo a mis antiguos compañeros, en absoluto".

Vettel realizando unos donuts de despedida en su Aston Martin

Vettel, feliz por Fernando

Aunque Vettel declaró que en realidad se siente contento de ver a su antiguo equipo sobresalir, admitió que hubiera sido más fácil ver a Aston Martin luchar para evitar cualquier sentimiento de volver.

"Está bien, tal vez sería más fácil si el auto fuera una completa basura este temporada", dijo. "En el sentido de: No me perdería mucho de todos modos. No, principalmente estoy feliz por el equipo. Y estoy feliz por Fernando Alonso." agregó Sebastian.

"Durante muchos años no tuvieron un coche para mostrar sus habilidades de conducción. Ahora puede, y está ahí arriba. Red Bull Racing está dominando, todavía tengo muchos conocidos y amigos allí. Estoy increíblemente feliz cuando ganan”, destacó el alemán.

Con el pináculo del automovilismo avanzando hacia un futuro más verde a partir de 2026 gracias a la introducción de los combustibles electrónicos sintéticos, comienzan a surgir rumores sobre un regreso a la F1 en un papel fuera de pista para Vettel.

Ya sea tomando un consejo en el equipo Audi F1 entrante o reemplazando a Helmut Marko en su antiguo equipo en Red Bull, con suerte, tarde o temprano los fanáticos podrán ver al alemán en el paddock.