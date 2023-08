Nazario Assad De León

Nico Hülkenberg está muy orgulloso en secreto del hecho de que es el piloto con más carreras en Grandes Premios sin llegar al podio. El alemán ya ha comenzado 193 veces, pero nunca terminó entre los tres primeros.

Hülkenberg condujo a lo largo de los años como piloto habitual de Williams, Force India, Sauber, Renault y Haas. Todos son equipos que hemos visto en el podio, pero el piloto de Emmerik siempre firmaba justo cuando las cosas iban un poco a menos en ellos.

Sin embargo, ha acumulado un total de 530 puntos en 193 carreras y estuvo en la pole position una vez.

Poseedor del récord desde 2017

Ostenta el récord desde 2017, cuando superó a Adrian Sutil en el Gran Premio de Singapur. Su compatriota tampoco se acercó al podio en 128 carreras.

"El hecho es que nunca he estado en el podio", cita Autosport. “Si lo piensas, obviamente es un poco frustrante. Todos los pilotos quieren ganar, pero nunca tuve el coche para eso." dijo Nico.

“Por supuesto que manejé buenos autos y hubo oportunidades de subir al podio, pero por varias razones nunca sucedió. Pero si te soy sincero, todavía lo disfruto.", dice el alemán.

"Por supuesto, a veces miro hacia atrás y veo que podría haber hecho mejor las cosas. Aunque eso no me frustra. A finales de este año llegaré a las 200 carreras, creo que en México. Si realmente fuera tan malo, no habría durado tanto. Así que en algún lugar debo haber hecho algo bien”, concluyó.