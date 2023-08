Nazario Assad De León

Jueves 17 Agosto 2023 09:24

Charles Leclerc tiene la participación en las 24 Horas de Le Mans en lo más alto de su lista de deseos e incluso ha pensado en sus compañeros de equipo. Parece ser un asunto de familia, porque su hermano Arthur está en la lista del monaguesco.

Ferrari ha tenido un regreso rotundo después de años de ausencia de la división superior de las carreras de resistencia.

La marca italiana ganó la última edición de la clase Hypercar en la carrera de 24 horas más famosa del mundo, bajo la atenta mirada del piloto de Fórmula 1. Leclerc Inmediatamente comenzó a hacerle cosquillas al monegasco, a quien le gustaría ganar la legendaria competencia.

Equipo familiar

Motorsport.com

En conversación con, ahora dice que en ese caso le gustaría tener al hermano Arthur al lado para verlo en el escenario. También es parte del programa de entrenamiento de Ferrari, por lo que no es tan descabellado.

"Oh, sí, he pensado en eso con bastante frecuencia", dijo Leclerc al sitio web. "Definitivamente es algo que quiero hacer algún día y con mi hermano, pero no sé si eso sucederá", agregó.

A Leclerc le gustaría completar el equipo con Antonio Fuoco, ya piloto de fábrica en Ferrari. Lo conoce bien y se lleva bien con el italiano.

“Ha sido parte de la familia Ferrari durante algún tiempo, es uno de mis mejores amigos y crecimos juntos." sentencia Charles.

En cualquier caso, ya se está preparando para ese día. Veamos si es posible y si funciona con nuestros planes, porque por supuesto todos corremos en diferentes clases. Pero tal vez algún día funcione.

No es el único

Leclerc no es el único piloto de Fórmula 1 que habla abiertamente sobre Le Mans. Nico Hülkenberg estuvo con Porsche y ganó la carrera con ese equipo.

Fernando Alonso hizo lo propio con Toyota durante su parón en la Fórmula 1 y Max Verstappen ya ha comentado que le gustaría compartir coche con su padre Jos.