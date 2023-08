Nazario Assad De León

Miércoles 16 Agosto 2023 12:08

El expresidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, se muestra extremadamente crítico con el equipo de Maranello, donde en el pasado hubo una lucha por los títulos mundiales, la Scuderia ahora se felicita por un tercer lugar.

Di Montezemolo fue colocado en Ferrari por FIAT en 1973, como asistente de Enzo Ferrari. Un año después, se convirtió en gerente del equipo de Maranello y luego tomó el control de todas las actividades de carreras de FIAT nuevamente un año después.

A principios de la década de 1990, a Luca se le permitió hacer su aparición como presidente de Ferrari y su objetivo era devolver la rentabilidad a la marca.

Para la rama de Fórmula 1, se aseguró de traer a Michael Schumacher, Jean Todt y Ross Brawn. En 2014, finalmente renunció a su puesto en Ferrari, simplemente no se habían ganado más títulos y era hora de un sucesor.

Ferrari pierde conexión con Red Bull

A principios de 2022, Ferrari todavía podía competir con Red Bull Racing y estaba ligeramente por encima del equipo austriaco en la clasificación. Una vez que el equipo de Milton Keynes logró abordar los problemas de confiabilidad y vio desaparecer los kilos necesarios del RB18, Ferrari ya no era rival para Red Bull.

Ferrari ahora tiene que conformarse con los lugares detrás del dúo Red Bull y que el equipo esté contento con eso es una espina en el costado del ex presidente de Ferrari.

Crítica

"¿Sabes lo que me duele? Que ahora estén animando por el tercer puesto, como en Spa. Ferrari no es así y Enzo Ferrari nunca hubiera aceptado eso, jamás. Ferrari me enseñó mucho. Por ejemplo, me enseñó a no conformarme nunca conmigo.", destacó Luca.

"Después de una victoria, siempre pensaba en la próxima carrera. Al mismo tiempo, era difícil que Enzo odiara las vacaciones. En agosto me mantuvo en la oficina, no estaba a favor de que la gente se fuera de vacaciones en agosto", explica Di Montezemolo.

Orgullo italiano

Según el expresidente de Ferrari, la escudería italiana realmente no tiene que ganar el título mundial todos los años, sino que debe competir por el campeonato.

“Mira, como aficionado no sueño con un Ferrari que siempre gana, sino que siempre lucha por el título hasta la última carrera de la temporada, como en 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 y 2012. Puedes perder, pero como protagonista, no como jugador secundario”, concluye.