Remy Ramjiawan

Miércoles 16 Agosto 2023 09:18 - Actualizada: 09:20

Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari, reveló que todavía tiene una relación cercana con Lewis Hamilton y que han hablado muy a menudo desde entonces.

Hamilton hizo su gran avance en la Fórmula 1 en 2007 como piloto de McLaren para luchar por un título mundial en su año de novato. Desde entonces, el siete veces campeón ha ganado varios títulos de campeonato, igualándolo con Michael Schumacher.

Aunque Hamilton todavía parece estar planeando firmar una extensión de contrato con Mercedes, a menudo se han establecido vínculos con el equipo Ferrari. Especialmente ahora que Vasseur está al frente de la Scuderia, ese cambio no es del todo improbable.

Vasseur, cuyos pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz también han sido vinculados con salidas esta temporada, ha admitido que le gustaría trabajar con campeones del mundo.

Hablando sobre su relación con Hamilton en Gazzetta dello Sport, dijo: "Hablo con él en todos los Grandes Premios. Tiene veinte corrieron para mí hace años y todavía estamos cerca.

"Lo ayudé cuando se fue a McLaren al comienzo de su carrera en la Fórmula 1 y hablamos de vez en cuando. Obviamente, cuando nos ven juntos en el paddock, hay un alboroto.

"No quiero compararlo con nuestros pilotos, eso no tendría sentido. Pero la contribución de un piloto top no es solo conducir, también es técnica, estratégica, ayuda con la contratación de un ingeniero.

"Y en este caso, si pones a Hamilton, [Max] Verstappen, pero también teniendo a Leclerc, es más fácil. Todos los que trabajan en la Fórmula 1 tienen pasión por las carreras, les gusta trabajar con campeones", comentó.