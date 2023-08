Nazario Assad De León

Martes 15 Agosto 2023 10:59

Ferrari es consciente que no ha entregado ni cerca los resultados esperados para la jerarquía de la escudería este temporada, y el jefe del equipo, Fred Vasseur ha dejado algunas palabras sobre el rendimiento de sus pilotos.

Después de una temporada a la que llegaban con lo ánimos a tope tras el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos de Leclerc, el cambio de jefe de equipo para traer a Vasseur en lugar de Binotto aumentó las expectativas en el equipo, mismas que nunca se cristalizaron.

En palabras de Fred sobre el rendimiento de sus pilotos esta temporada, ha dejado claro, que si bien la escudería no ha hecho lo mejor, los mismos pilotos también podrían tener mejor rendimiento.

"Siempre se puede hacer mejor como piloto", dijo Vasseur sobre Leclerc y Sainz.

"Charles no esperaba una temporada como esta y al principio empujó más de lo debido; ahora parece haber digerido mejor la situación. Como persona, es impulsivo: si algo no sale bien, no se detiene. Sin embargo, por su bien y el del equipo, a veces es mejor calmarse antes de hablar", dijo Fred sobre el monaguesco.

"Carlos es muy constante y por eso es una buena referencia para nosotros. Si miras la clasificación, este año ha estado más a la altura de Charles respecto al pasado", dijo elogiando al español, el cual aún no se sabe si estará a largo plazo con los italianos o no.

De momento los pilotos marchan Leclerc en quinta y Sainz en séptima posición del campeonato de pilotos, mientras Ferrari es cuarto lugar en el de constructores, algo que tendrán que revertir a partir del Gran Premio de Países Bajos que dará inicio a la segunda parte de la temporada.