Ángel Armando Castellanos

Martes 15 Agosto 2023 08:49

Sergio Checo Pérez ha recibido un duro comentario por parte de McLaren. Su jefe, Zak Brown, piensa que si hubiera dos pilotos como él en Red Bull, entonces habría más emoción en esta temporada de Fórmula 1.

Piensa que el único conductor que está por encima del resto es Max Verstappen. Entonces insinúa que el mexicano es menos bueno que él y que está al nivel de los demás.

Por lo tanto, con una pareja de capacidad parecida y un coche tan fuerte como el RB19, entonces las cosas estarían más entretenidas.

"Tanto como Red Bull está matando a todos en este momento, deberíamos decir realmente que es Max quien lo hace.

"Esa combinación es invencible a día de hoy y el equipo tampoco está cometiendo ni un sólo error. Si ellos tuvieran a dos Sergios en el equipo, con todos los respetos, el Mundial estaría realmente abierto", avisó a ESPN.

Fue todavía más lejos y avisó que no está igual que el neerlandés, quien lleva 10 triunfos en 12 carreras de esta campaña

"Necesitas tener y hacer algo especial para estar ahí con Max y Red Bull. Si lo quitas de la ecuación y ves todos los pilotos que han acabado segundos este año, les das una victoria, tendríamos un Mundial increíblemente competitivo y emocionante.

"Nosotros hemos sido segundos, Aston Martin, Ferrari y Mercedes también, Sergio también. Hasta cinco equipos habrían ganado una carrera en 2023", expuso.

El segundo es más divertido

Por lo tanto, piensa que lo más divertido del año ha estado en ver quién acaba por detrás de Verstappen.

"Una vez que demos caza a Red Bull, creo que ese va a ser el estado de juego de la Fórmula 1. Las carreras este año están siendo emocionantes, pero no se trata de quien gana.

"Hay que ver la acción en la zona media-alta, la competición es increíble. No diría que nos va a hacer año este dominio, pero no me gustaría que continuase, está claro. La categoría está siendo totalmente sostenible a día de hoy", sentenció.