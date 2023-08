Angel Armando Castellanos

Martes 15 Agosto 2023 08:18

Charles Leclerc está experimentando actualmente una temporada difícil en la Fórmula 1 con el equipo Ferrari y se ha rumoreado que podría irse de ahí; sin embargo, ha vuelto a anunciar que su cabeza sólo está en Maranello.

Por el momento, todavía no es la temporada que esperaba Leclerc. Después de que la Scuderia eligiera a Fred Vasseur como su nuevo jefe, las cosas parecen haber ido al revés para la ilustre formación italiana por el momento.

Leclerc y Carlos Sainz se quejan regularmente de lo difícil que es conducir el auto y la inconsistencia suele jugar malas pasadas tanto a Leclerc como a Sainz.

Con dos retiros y sólo dos podios, la situación actualmente es todo menos feliz para el monegasco.

Campeón mundial con Ferrari

Donde el contrato del talentoso Leclerc expira después de 2024 con el Cavallino Rampante los rumores sobre su futuro, por supuesto, circulan constantemente. En Motorsport.com se le pregunta al número cinco del Campeonato Mundial si consideraría otras ofertas.

"Por supuesto que sí. Todos los pilotos hacen eso si tienen la oportunidad, pero me encanta Ferrari.

"Mi mayor objetivo y mi mayor sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, quiero lograrlo por encima de todo. Si tengo una mínima oportunidad, entonces no tengo ninguna duda de quedarme aquí", afirma el cinco veces ganador del Gran Premio.

¿Humo blanco rápidamente?

Leclerc ciertamente no niega que las cosas no van como se esperaba en Ferrari en este momento.

"Obviamente nadie está contento con el lugar en el que estamos ahora. Queremos competir por la victoria. Pero amo mucho a Ferrari, esta es mi casa.

"No puedo decir mucho más al respecto porque, aparte de algunas bromas, no he hablado [sobre el futuro] todavía", avisó.

Aún así, no tenemos que esperar humo blanco de Maranello por el momento.

"Simplemente no es nuestra prioridad, ni la de mi equipo ni la mía. Nos estamos centrando en lo que es más importante en este momento. Necesitamos volver a ser competitivos lo antes posible y luego veremos. Pero, de nuevo, amo Ferrari y es mi hogar", sentenció.