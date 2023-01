Sergio Checo Pérez cumple 33 años. El piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 disfruta una gran etapa en su vida.

Los últimos tres años han sido especialmente destacados. Su triunfo en Sakhir 2020 y su llegada a Red Bull cambiaron su vida.

El conductor recibió elogios de todos los frentes posibles, especialmente de su equipo y de la Fórmula 1, que aprovechó para recordar esa citada victoria cuando corría para Racing Point.

Ahora aspira a que estos 33 años estén marcados por una tercera temporada mucho mejor que las dos anteriores, que ya han sido positivas.

A continuación hacemos un recuento de los halagos que ha recibido por este día tan especial.

One of our favourite memories of the birthday boy, @SChecoPerez ✨



His maiden win in Formula 1, aka the ultimate last-to-first challenge 🤯#F1 pic.twitter.com/hsehHBLFAt