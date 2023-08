Aloisio Hernández

Domingo 13 Agosto 2023 17:25 - Actualizada: 17:25

Rubens Barrichello dijo que Michael Schumacher "nunca lo apoyó" cuando eran compañeros de equipo en Ferrari.

La leyenda del Káiser en la Scuderia no puede entenderse sin hablar del brasileño, quien fue su fiel escudero durante los campeonatos que consiguió Michael. Algo que puede verse reflejado hoy en día con la relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen.

No obstante, Barrichello consiguió 9 victorias y 55 podios con Ferrari durante los seis años que estuvo en el equipo italiano. Además, fue subcampeón del mundo en 2002 y 2004, así como un tercer lugar en la temporada 2001.

Revelación

En declaraciones recogidas por formulapassion.it, Rubens dijo: "Michael Schumacher nunca me apoyó".

"Siempre he hecho amigos y siempre he tenido una buena relación con todos mis compañeros, pero Michael nunca me ha apoyado.

"Nunca ha estado ahí para ofrecer ayuda, y yo nunca se la he pedido. Con Michael era diferente, muchas veces terminábamos un encuentro y luego empezaba otro con él. Al final entendí que el equipo era solo suyo", sentenció.