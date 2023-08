Fernando Alonso fue víctima de una afortunada confusión, una mentira que seguramente le sacó una sonrisa. Charles Leclerc y Lance Stroll lo colocaron como el piloto más joven de la Fórmula 1.

Eso, por supuesto, no es verdad. De hecho, es el más veterano gracias a sus 42 años recién cumplidos.

La F1 publicó un video donde los conductores tratan de ordenar a sus colegas por edades, del que tiene menos, al que tiene más.

Lance, compañero de Fernando en Aston Martin, no dudó en ponerlo en la parte más alta de la lista, es decir, de considerar que es el más novato.

Charles, por su parte, lo colocó ahí y en cuanto la conductora del juego le explicó que en la parte superior iba el más joven, se rió y de inmediato bajó su nombre.

Todos los competidores participaron en esta divertida actividad. Fernando quedó en el décimo lugar, con ocho aciertos; Sergio Checo Pérez en decimotercero, con siete; y Carlos Sainz, cuarto, con 11, los mismos que Max Verstappen.

El ganador fue Stroll, con 12, empatado con Lando Norris y George Russell.

