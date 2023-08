Sergio Checo Pérez recibió el premio a mejor rebase de julio gracias a su trabajo en el Gran Premio de Hungría.

El mexicano disfrutó de una remontada espectacular en Budapest, donde arrancó noveno y terminó en tercer lugar.

Era la primera vez en seis carreras que se metía a la Q3. Estaba tratando de demostrar que podía mejorar y lo logró.

Durante el GP en el Hungaroring fue deshaciéndose de varios oponentes tratando de subir al podio y de sumar puntos importantes que le ayudaran en la clasificación de pilotos.

Uno de esos instantes se dio en la Vuelta 47 cuando atacó durante más de 20 segundos al piloto australiano que cuidaba su cuarto lugar. Fue a fondo y logró imponérsele, demostrando su experiencia.

Tras la competencia, Christian Horner, su jefe en Red Bull, valoró los rebases de ese día.

“Sacó los codos, tenía un gran ritmo, hizo movimientos sobre Alonso, Sainz, Piastri y Russell. Hubo algunas carreras fenomenales", destacó.

Let's take a look at @SChecoPerez's mighty overtake on Piastri at the #HungarianGP 🤯#F1 pic.twitter.com/dzo3Eu2gqh