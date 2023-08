Sergio Checo Pérez venció a Max Verstappen en un par de retos que les puso la Fórmula 1.

Aprovechando el receso veraniego, la categoría ha puesto a algunos pilotos a divertirse haciendo cosas diferentes a conducir un coche y ellos lo han pasado muy bien.

Durante esta temporada el mexicano sólo ha podido imponerse dos veces al neerlandés, que a cambio lo ha superado en las 10 restantes.

Para su fortuna, ha podido disfrutar de algunos triunfos como el que compartió la F1.

En un video, primero los deja ver el trazado de un par de circuitos y luego les tapa los ojos y les pide que los dibujen. El resultado de Pérez fue mejor que el de Verstappen.

Luego, les pidió que tiraran un penalti sin ver y el holandés mandó el balón al estacionamiento de la sede donde se encontraban,

Max recordó el "No Era Penal" y Sergio se divirtió con el resultado obtenido.

That wasn't part of the plan! 👀



Just Max absolutely sending it during our Goggle Games challenge 😂⚽#F1 @redbullracing