Ángel Armando Castellanos

Domingo 6 Agosto 2023 11:57

Fernando Alonso aclaró que no tiene ningún usuario anónimo en redes sociales y que toda su interacción es a través de sus canales oficiales.

Charló respecto al show que se hace con frases como "El Plan", "La Misión" o "La 33" y admitió que lo disfruta mucho. Esta temporada también se ha hecho viral por una fotografía que le envió a George Russell.

"Vivimos en un mundo digital y sería un error no sumarse. Hay que tener sentido del humor y reírte de ti mismo. Tengo mucha suerte del cariño que recibo", expresó a DAZN.

Fue cuestionado respecto a los rumores de que a veces él genera conversación desde canales ficticios, algo que él desmiente por completo.

"No tengo ninguna cuenta secreta (se ríe). Hacen cábalas de que si he vistos este comentario entonces he respondido aquello... Lo veo, lo veo y lo sigo, pero no tengo una cuenta secreta", contestó.

Apoyo

Se dijo asombrado por la manera en la que las personas lo tratan fuera de la pista. No puede creer que sea tan querido.

"Hay mucha gente que me para por la calle y me da las gracias y se me olvida si les habré hecho algún favor. Pero me las dan por esas mañanas madrugando para ver Australia, por llevarles en verano al chiringuito para ver las carreras... Siempre me ha sorprendido y me ha chocado", sentenció.