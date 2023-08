Ángel Armando Castellanos

Domingo 6 Agosto 2023 09:40

Fernando Alonso avisó que si no creyera en sus chances de triunfo con Aston Martin, nunca hubiera firmado.

Hace un año se dio el polémico cambio del español. Dejó a Alpine para irse con los británicos, que le ofrecían algo que él realmente deseaba: posibilidades de volver a subir a lo más alto del podio.

"Me veo ganando en Aston Martin, si no, no estaría aquí. Cada cosa que hago en la vida es porque pienso que voy a ganar.

"Creo en este equipo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar ganar, pero pienso que lo vamos a hacer en un futuro", admitió en palabras a DAZN.

El Nano lleva más de 10 años sin una alegría en la Fórmula 1, pero ya pudo subirse al podio seis veces en esta temporada. Es su mayor cifra desde 2013, cuando lo hizo en nueve ocasiones con Ferrari. A partir de ahí pasó a dos en 2014 y a una en 2021 con los citados franceses.

La '33'

Respecto a una trigesimotercera victoria, advirtió que no importa cuánto quiera lograrla, sino cuánto se trabaje. Piensa que esta campaña no pasará, pero tal vez después sí.

"La '33' es una motivación para todo el equipo. No creo que por desearlo más vaya a llegar y tampoco creo que haya una posibilidad real de conseguirlo este año, pero siempre habrá alguna carrera que pueda pasar", agregó.