Aleix Espargaró ganó el Gran Premio de Reino Unido de MotoGP en un final apasionante en el que se impuso a Francesco Bagnaia. La carrera tuvo como protagonista a la lluvia.

Es la segunda victoria del piloto español en esta categoría. La primera llegó en 2022 en el GP de Argentina, cuando derrotó por 807 milésimas de segundo a Jorge Martín.

Ahora le ha sacado apenas 205 a Bagnaia. El italiano fue dominante durante una buena parte de la prueba, pero no pudo con el catalán.

Las ligeras precipitaciones provocaron que a falta de ocho vueltas los comisarios aprobaran el cambio de motocicletas. Con la intensidad del agua aumentando, varios competidores aprovecharon la autorización.

La carrera se definió en la última vuelta. Pecco se mantenía de líder, pero Aleix no se daba por vencido. Alcanzó a superarlo y sólo tuvo que aguantar un poco en los últimos metros para imponerse.

"Esto es la hostia, qué carrerón", expresó por radio Antonio Jiménez, su jefe de mecánicos.

