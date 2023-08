Nazario Assad De León

Sábado 5 Agosto 2023 19:08 - Actualizada: 23:26

Se corrió la clasificación para el Gran Premio de Nashville en la IndyCar, en la que tanto Patricio O'Ward como Alex Palou salieron muy avantes y saldrán Pato en primera fila y Alex en la segunda el día de mañana

El circuito callejero de Nashville presentó todo tipo de condiciones este sábado ya que incluso el horario de la clasificación fue postergado por varias horas, ya que era simplemente imposible correr debido a las condiciones climáticas.

Nashville presenta peculiaridades como curvas muy estrechas en la pista y además pasar por el puente de la ciudad, lo que generó muchas sorpresas en las tres etapas de la clasificación.

La pole position se la terminó llevando Scott McLaughlin, seguido de Patricio O'Ward, Colton Herta en el tercer puesto y el español Alex Palou en cuarto para completar las dos primeras filas de la parrilla de arranque mañana.

Hummin' in Music City. 🎶

@smclaughlin93 takes home the NTT P1 Award on the Streets of Nashville!

#INDYCAR // #MusicCityGP pic.twitter.com/bIWADA5FgY — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 5, 2023

Durante la Q1 pilotos del renombre de Josef Newgarden quedó fuera siendo la mayor sorpresa de la fase, además del argentino Agustín Canapino que terminará saliendo en la posición número 23.

Mientras, en la Q2 nos dejó con Scott Dixon y Will Power fueron dos de los nombres importantes que no llegaron al Fast Six.

La carrera se disputará el día de mañana a las 10:00 hrs tiempo de la Ciudad de México, esperando que los pilotos latinos puedan continuar con los buenos resultados.