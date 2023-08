La pasión por la Fórmula uno es algo que cambia de manera muy marcada en los diferentes países en donde se corre, y la última gran muestra de ello es en Estados Unidos, donde encuentras boletos hasta en tiendas de auto servicio.

En la segunda parte de la temporada, Estados Unidos recibirá en dos ocasiones más un Gran Premio de Fórmula 1, en Austin y en Las Vegas, con el gran esfuerzo de Liberty Media de posicionar el gusto por el deporte motor de esa categoría en suelo americano.

Para tomar un ejemplo el conseguir boletos para el Gran Premio de México suele ser toda una odisea al ser uno de los eventos más esperados del año en el país, en cambio, la carrera que se correrá en Austin, Texas con ir un día cualquiera al Costco más cercano puedes obtener tu boleto.

A través de redes sociales, se estuvieron compartiendo imágenes de la tienda en la que se muestra cómo puedes obtener tus boletos sin dificultad alguna para ir a los tres días de la F1 en el Circuito de las Américas por un precio de 349.99 dólares, lo que equivale a unos 5,984 pesos aproximadamente, siginificativamente más baratos que el más barato de México

In case someone is wondering how F1 is doing in the US.

They are selling tickets at Costco 😂 pic.twitter.com/gklk6LTx56