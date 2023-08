Nazario Assad De León

Viernes 4 Agosto 2023 11:36 - Actualizada: 13:25

Christian Horner y Checo Pérez aclararon el incidente de su intercambio por radio durante la Carrera Sprint en Bélgica.

Una de las situaciones que más relevancia tomaron en Bélgica fue la escena donde Checo Pérez y Christian Horner tuvieron un intercambio por radio que le extrañó a más de uno durante la carrera sprint.

"¿Ahora sí me hablarás?", fue el "rudo" mensaje enviado por el mexicano con su jefe de equipo después de la clasificación en la que por fin tuvo un buen rendimiento.

"Lo haré, te dije que quedarías en el Top 5, compañero, gran trabajo", fue la respuesta del Horner, quien aclaró lo ocurrido en el radio durante Spa-Francorchamps, ante las mal interpretaciones de los diversos medios de comunicación y aficionados.

Al final, todo simplemente fue una broma entre piloto y directivo, manteniendo el buen ambiente entre el vestidor de la escudería y liberando la tensión de las semanas previas, y el mismo Checo también salió a dejar clara la situación.

" y me dijo, 'si no terminas entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana'. Así que no hay ningún problema con él y hablamos el resto del fin de semana", manifestó entre risas el piloto mexicano.

"Le dije que no iba a hablar con él si no estaba entre los primeros cinco lugares y que le apretaría una parte de su anatomía si no lo lograba", dijo el director de Red Bull a Motorsport.

Con el segundo lugar obtenido en Spa, el tapatío de 33 años llegó al parón de verano en segundo lugar del campeonato de pilotos, a 50 puntos de Fernando Alonso, pero 125 por detrás de Verstappen.