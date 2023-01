Carlos Sainz subió al Ferrari SF21 para completar 119 vueltas en el segundo día de pruebas de la Scuderia en el circuito de Fiorano.

Este monoplaza fue el mismo que el madrileño usó durante su primera temporada con el equipo de Maranello.

Se trata de una sesión que completarán todos los pilotos del Cavallino Rampante, en la cual usan varios compuestos y recuperan sensaciones a bordo de los autos.

En el caso de Carlos, fueron dos sesiones. Una matutina, que comenzó minutos después de las 10 de la mañana con el asfalto mojado. Y otra más tarde, donde intentó usar el compuesto seco; sin embargo, la lluvia se hizo presente en el circuito y arruinó los planes del equipo italiano.

El nacido en Madrid completó un total de 354 kilómetros a lo largo de las dos sesiones. El día de mañana será el turno de Charles Leclerc.

La escudería italiana compartió algunos fragmentos de video donde se puede ver al número 55 a bordo del Ferrari SF21 en Maranello.

Turning up the heat 🔥@Carlossainz55's 2023 season starts HERE 🌶 pic.twitter.com/bAObgUeA8A