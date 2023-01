Ángel Armando Castellanos

Miércoles 25 Enero 2023 07:57

Carlos Sainz ganó su primera carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio del Reino Unido de 2022, pero no significó una alegría para todos los fanáticos de Ferrari.

Valeria Favoccia, ilustradora de varias imágenes de la Scuderia, reconoce que ese día entendió que el equipo no podría competir con Red Bull por los títulos y por eso no disfrutó tanto del triunfo del español.

"Silverstone fue un poco el último clavo en el ataúd; allí vi patrones de Ferrari del pasado que me dejaron un mal sabor de boca, y me dio mucha pena no poder celebrar la primera victoria de Carlos como me hubiera gustado. Y con Red Bull yendo tan rápido, estaba claro que todo había terminado", aseguró en charla con Mult1formula.

Reconoció que no le entusiasma demasiado lo que pueda pasar en 2023 por el pasado reciente del equipo. Simplemente desea que la competencia con el Toro Rojo sea más pareja.

"Para 2023, voy con pies de plomo, sin emocionarme demasiado. El cambio de director de equipo siempre es una incógnita y espero que todo vaya de la mejor manera tanto en ese frente como en la pista, con la esperanza de estar más cerca de Red Bull", expuso.

Montaña rusa

Admitió que eso fue distinto al inicio del año pasado por el triunfo de Charles Leclerc y el segundo lugar de Sainz en Sakhir. Por eso se decepcionó tanto cuando empezó a ver lo que pasaba en el resto de las carreras.

"2022 fue una auténtica montaña rusa. Empezar con un doblete en Bahréin ya era como ganar un Mundial para mí, después de dos años difíciles como 2020 y 2021. Viví las primeras carreras con una ilusión que hacía mucho tiempo que no sentía y realmente creía que podía sea ​​el buen año.

"Desafortunadamente hubo algunos tropiezos durante la temporada, ya sea por mala suerte o por errores tanto en la estrategia como por parte de los pilotos", agregó.