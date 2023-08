Nazario Assad De León

Jueves 3 Agosto 2023 12:38 - Actualizada: 12:39

El mexicano Patricio O'Ward tendrá la oportunidad de estar conduciendo para McLaren en la Fórmula 1 al terminar la temporada de IndyCar junto con el español Alex Palou.

El CEO de California McLaren, Zak Brown, tiene un problema de los que gusta tener. porque con las jóvenes estrellas Lando Norris y Oscar Piastri, McLaren está ocupado en la Fórmula 1 a medio plazo, pero desde las carreras de IndyCar también apuestan por la Fórmula 1 dos protagonistas de la plantilla de pilotos de McLaren: Álex Palou (líder del campeonato en las carreras de Chip Ganassi team) y Pato O'Ward del propio equipo Arrow McLaren.

El español y el mexicano ya estaban probando para McLaren en la Fórmula 1. Pero, ¿qué sigue para ellos? Zak Brown dice:

"Aún no hemos tomado una decisión final, pero tenemos que usar novatos en los entrenamientos libres. Después de las finales de IndyCar en septiembre en Laguna Seca, verás a los dos en el entorno de la Fórmula 1", dijo Zak.

Pero, ¿también tienen futuro en las carreras de GP? Zak Brown continúa: "No veo ninguna razón para decir que no, pero actualmente no tenemos un asiento disponible."

"Estoy absolutamente convencido de que ambos tienen potencial para la Fórmula 1. El estado de forma de Palou esta temporada no sorprende, pero no obstante es muy impresionante, domina en la IndyCars, donde normalmente uno no puede ser dominante. Y Pato también puede convertirse en campeón.", remarcó Brown.

Aunque hubo un revés para McLaren en el Gran Premio de Bélgica (Norris solo séptimo, Piastri se retiró), El directivo es optimista para la segunda mitad de la temporada:

"La razón del reciente repunte son principalmente los empleados de la fábrica, desde el diseño hasta producción producción, mejora de la fiabilidad, y en la pista y en casa los estrategas. Un montón de cosas se juntan a la perfección”. destacó.

“Nuestras mejoras aerodinámicas han sido impresionantes. Me quito el sombrero ante mi equipo. Los conductores finalmente pueden mostrar de qué están hechos. También hicieron un muy buen trabajo antes, pero apenas era visible", concluyó.