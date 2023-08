Angel Armando Castellanos

Jueves 3 Agosto 2023 07:32

Fernando Alonso reclamó que McLaren lo trató muy mal en el 2007, cuando llegó al equipo y coincidió con Lewis Hamilton, quien debutaba en la Fórmula 1.

Ambos tuvieron un año difícil. En particular, el momento muy extraño durante el Gran Premio de Hungría se recuerda desde hace mucho tiempo. El español mira ahora más de cerca la polémica de Hungaroring por primera vez.

Después de sus dos Campeonatos Mundiales con Renault, en 2007, Alonso se mudó a la escudería anaranjada, donde se convirtió en compañero de equipo del novato y gran talento Hamilton.

Parecía una alineación ideal para el equipo británico, pero nada más lejos de la realidad. Fue un año con muchas disputas internas y discusiones entre el liderazgo entre ambos pilotos.

En particular, el momento durante la calificación del GP en Budapest causó mucha conmoción dentro de la formación de Woking.

Lewis Hamilton. Fernando Alonso y Nick Heidfeld.

La historia

El español fue el primero en detener a su equipo para cambiar neumáticos durante la calificación, con Hamilton justo detrás de él. Sin embargo, Alonso esperó después de obtener neumáticos nuevos, lo que significó que Hamilton tuvo que esperarlo, luego consiguió neumáticos nuevos demasiado tarde y, finalmente, no pudo dar su vuelta de salida a tiempo, por lo que cruzó la meta demasiado tarde para marcar otra vuelta rápida.

Posteriormente, McLaren presentó una protesta contra su propio piloto. Una situación sumamente extraña.

"Nadie quiso escuchar mi versión de la verdad sobre Hungría 2007. Simplemente me pusieron neumáticos viejos cuando estaba clasificando.

"Luego me penalizaron por una regla que no existía. Me dieron la penalización pero dejaron claro que no iba en contra de ninguna regla. Era mi propio equipo el que protestó contra mí. Esa fue la primera vez en la historia de nuestro deporte", reclamó en el podcast BBC Checkered Flag.