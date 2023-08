Sergio Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz han sido ignorados por la Fórmula 1 en sus Power Rankings de esta semana.

Ninguno de los tres aparece en el top 10 del Gran Premio de Bélgica, que en cambio recompensa a otros conductores señalados.

No importó que el mexicano lograra su mejor posición desde el GP de Miami (segundo) y que arrancara ahí la carrera, o que Fernando por fin consiguiera un resultado (quinto) superior al de sus últimas dos pruebas.

Sainz, quien reclamó que Oscar Piastri fue el causante del choque entre ambos, abandonó varias vueltas después, mientras el australiano ni siquiera completó el primer giro.

El de McLaren ha sido premiado con un quinto lugar en el conteo de esta semana, a pesar de que su novatez le pasó factura, de acuerdo con lo expuesto por el de Ferrari.

Yuki Tsunoda apenas alcanzó los puntos y recibió un reconocimiento importante por la F1.

The @aramco Power Rankings for Spa are in! 👀⚡#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/khbrqqSYvf