Nazario Assad De León

Martes 1 Agosto 2023 12:25

Fernando Alonso vivió un fin de semana con contratiempos, pero también con momentos positivos durante el Gran Premio de Bélgica.

Aunque todavía estaba frustrado el sábado por su peor clasificación de la temporada hasta el momento, se fue del circuito de Spa-Francorchamps con una sonrisa. Terminó quinto en la carrera del domingo, ganando diez puntos para Aston Martin.

El español tuvo que conformarse con P15 en el Sprint Shootout el sábado por la mañana. Todavía no había establecido un tiempo de vuelta en Q2 cuando su compañero de equipo Lance Stroll se estrelló en una pista que se estaba secando después de una parada por neumáticos medianos.

En el Sprint más tarde ese mismo día, Alonso solo completó dos vueltas antes de hacer un trompo y quedar atrapado en la trampa de grava en Pouhon. Se le permitió comenzar el Gran Premio del domingo desde el noveno lugar y finalmente recuperó cuatro posiciones. El bicampeón del mundo quedó un poco sorprendido por la velocidad del auto verde AMR23.

Alonso tiene razón

"Bueno, ni siquiera habíamos comenzado nuestra vuelta todavía. No fue una buena sesión para nosotros". dijo Alonso después del Sprint Shootout, decepcionado con P15 en su cumpleaños.

Se le preguntó al español si era demasiado pronto para los slicks, a lo que respondió: "No lo sé. Obviamente, las condiciones son complicadas y hay que tomar ciertas decisiones. Nos arriesgamos en Q2 dejándome entrar tarde y por poner a Lance en neumáticos para clima seco. Si eso hubiera funcionado bien, genial, si no, habríamos cometido un error. Pero nadie tiene una bola de cristal".

Si había algo que salvar en el Sprint de P15, simplemente respondió con frustración: "No, nada". Más tarde se demostraría que Alonso tenía razón. Cayó en la trampa de grava.

Pasea a la esquina de Jacky Ickx después del accidente en SQ2

Más competitivo

El piloto de Aston Martin lo hizo mucho mejor el domingo: "Sentí que definitivamente fuimos más competitivos que en los últimas carreras", dijo al medios presentes, incluyendo GPFans.

P5 fue, por lo tanto, el mejor resultado de Alonso desde un podio en Canadá. "No fue un fin de semana fácil porque no podías entrar en ritmo en la calificación en mojado con las condiciones de la pista cambiando constantemente. No habíamos hecho mucho en seco antes". El Gran Premio fue la única sesión que se desarrolló de principio a fin sin el uso de neumáticos de lluvia o intermedios.

Potencia antes del verano

Alonso continuó: "Tuve suerte al principio, antes de Eau Rouge pude recuperar algunos puntos, pero después de eso me preocupaba que retrocediéramos y no tener el ritmo para mantener esa posición."

"Aún así, funcionó. El auto se sintió rápido, mantuvimos un Mercedes y un McLaren detrás de nosotros, así que estábamos bien. Hemos estado pensando después de Hungría, y también después de Silverstone, por lo que el equipo ha cambiado la configuración del auto." agregó Fernando.

"Valió la pena: el auto se sintió mucho más normal y competitivo. Así que estoy feliz. Es un buen impulso antes de las vacaciones de verano".concluyó el piloto de Aston Martin.