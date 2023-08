Aloisio Hernández

Martes 1 Agosto 2023 07:31

Lewis Hamilton reconoce que haría un mejor trabajo en el RB19 que Sergio Pérez, afirmando que si era compañero de equipo de Max Verstappen, el holandés no tendría una ventaja tan grande,

Hamilton, de 38 años, comenzó la temporada 2023 con un W14 que tampoco resultó ser el auto para desafiar a Red Bull. Mercedes cambió el concepto del coche a mitad de año, pero por ahora la diferencia con la escudería austriaca sigue siendo significativa.

El británico logró subir tres veces al podio este año, pero al final el objetivo es luchar por el octavo título. Hamilton tiene que lidiar con su compañero de equipo George Russell y con el nuevo contrato que aún debe finalizarse.

Checo tiene 41 puntos más que Lewis

Por el momento, el RB19 está en manos de Verstappen en particular: "De momento es imposible ganarle a los Red Bull a menos que no terminen. Son ocho décimas de segundo por vuelta más rápidos que el resto.

"Es lo que es. ¿Por qué debería frustrarme con eso? No hay nada que pueda hacer al respecto. Por lo general, no me frustro tan fácilmente en la vida. ¿Por qué deberías hacerlo tú?", señaló.

Desaire

La posición de Checo en Red Bull Racing ha sido un tema de discusión recientemente. Esto, por supuesto, tuvo mucho que ver con el mal estado de forma del mexicano.

Lewis, en sus propias palabras, dice que haría un trabajo mucho mejor: "¿Quiero ser tan rápido como ellos? Por supuesto. ¿Quiero un auto tan rápido como el de ellos? Por supuesto. Si yo estuviera en el auto de Sergio, Max no tendría el tiempo que tiene ahora. Pero así no es la vida.

"Este tiempo con el equipo ahora significa que estamos construyendo algo de carácter. Es una experiencia única. Volveremos y en algún momento volveremos a pelear con ellos", dijo el site veces campeón del mundo.