Angel Armando Castellanos

Lunes 31 Julio 2023 07:48

Carlos Sainz ha revelado que utiliza un pato de goma como "termómetro" para sus baños de hielo antes de competir en una carrera, un ritual que ha realizado diligentemente durante casi una década.

Sin embargo, no trajo mucha suerte al español durante el Gran Premio de Bélgica, ya que finalmente se retiró tras el daño sufrido por el toque con Oscar Piastri.

Las supersticiones dentro del deporte de élite no son nada nuevo. Por ejemplo, hay conductores que siempre se ponen un zapato antes que el otro, porque de lo contrario les puede traer algo de mala fortuna.

Fernando Alonso reveló recientemente que evita a ciertas personas antes de que comience un Gran Premio.

Carlos también parece tener su propio método para atraer a la suerte. En una de sus publicaciones recientes de Instagram, los fanáticos lo vieron junto a un patito de goma mientras se preparaba para la carrera en un baño de hielo.

Amuleto de la suerte

Después de ver la foto de sí mismo en el baño de hielo con su patito de goma en una pantalla grande para la multitud de fans, el español explica el curioso motivo de su uso.

"Sí [lo llevo a todas partes]. ¡Es el termómetro de la piscina! Tengo que llevarlo conmigo para asegurarme de que la temperatura del agua helada [es la correcta] que mi entrenador me pone para las competencias calientes.

"Pero, sinceramente, siempre he usado un patito, sólo para divertirme, no sé por qué. Empecé a hacer eso hace nueve años y siempre tenemos un patito en el agua fría flotando. [Trae] un poco de suerte, un amuleto de la suerte y por qué no", reconoció.