Ángel Armando Castellanos

Miércoles 25 Enero 2023 07:18

Fernando Alonso lo pasará bien en Aston Martin y para el equipo será igual. Mike Krack, jefe de la escudería, explica que para que eso pase la fórmula es sencilla: un monoplaza y comunicación a la altura de él.

Consideró que mientras se le hable de frente no importará tanto si los resultados son los mejores o si hay detalles que trabajar.

El español llega a la constructora británica después de dos años marcados por el estire y afloje con Alpine. En Aston Martin ya saben cómo hacerlo sentir feliz.

"Me gusta vivir mi propia experiencia y hasta ahora solo he tenido buenas relaciones con los pilotos basadas en la transparencia y la honestidad. Aunque no estén cómodos, es importante hacerlo así con cada empleado.

"No espero ningún problema con Fernando mientras le demos un coche rápido y seamos transparentes", contó en una charla con el Diario AS.

Larga vida a Alonso

Cuestionado sobre los 41 años del piloto, avisó que todavía tiene mucho que dar y que no vivirá sus últimas temporadas en la Fórmula 1.

"Si tienes a alguien con este nivel de motivación, ya lo hemos visto con Valentino Rossi. Si la motivación está ahí, más la dedicación, la preparación física y mental, su talento y su experiencia, yo no creo que le quede poco tiempo", expuso.