29 Julio 2023

Lewis Hamilton habló del incidente con Sergio Pérez y según él, debió haber sido calificado como una acción de carrera.

Los dos pilotos coincidieron en la vuelta 7 del Sprint Race del Gran Premio de Bélgica luego de arrancar 7° y 8° respectivamente.

Checo tenía la cuarta posición, mientras Lewis buscaba seguir subiendo en el orden; sin embargo, el Mercedes y el Red Bull se vieron involucrados en un choque.

Hamilton fue degradado hasta la séptima posición por el castigo

Pérez llevaba su RB19 por fuera de la curva 15, mientras Lewis iba por dentro. Ambos monoplazas iban rueda a rueda al final de la curva, pero al final fue el británico quien hizo contacto con el mexicano en el lateral de su auto.

Sergio perdió rendimiento e incluso fue obligado a retirarse de la sesión. Por otro lado, el siete veces campeón del mundo recibió un castigo de cinco segundos que causó mucha polémica.

Desacuerdo

Hablando del choque en la carrera de velocidad en Spa-Francorchamps, Hamilton declaró: "Creo que fue un incidente de carrera, traté de subir por dentro.

"Son condiciones complicadas, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Por supuesto, no fue intencional. Busqué un espacio, él iba lento en la [curva] 14, subí por el interior, más de medio auto de largo por el interior y si no vas por un espacio, ya no corres, como dijo una vez Ayrton.

"En una carrera como esta, realmente no me importa demasiado. No obtienes muchos puntos. Habría sido bueno terminar cuarto, pero no me importa, quiero ganar. Cuarto y séptimo, no hace la diferencia", afirmó.