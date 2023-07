Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, dijo que no tuvieren más opción que retirar el auto de Sergio Pérez del Sprint Race en Bélgica.

El piloto mexicano se vio perjudicado por un contacto de Lewis Hamilton en la vuelta 7 de la carrera de velocidad.

Relacionado: Desastre para Checo y Alonso en el Sprint de Bélgica

Los corredores estaba peleando por la cuarta posición, luego de que ambos se detuvieran en pits; sin embargo, en la curva 15 ambos autos estaban a la par y el Mercedes terminó tocando ligeramente al RB19.

LAP 7/11



Hamilton and Perez battling 😮



The pair touch and then Perez slides off into the gravel the following lap #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/vOBMdIf3DQ