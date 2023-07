Nazario Assad De León

Sábado 29 Julio 2023 12:03

Fernando Alonso se mostró sumamente realista y autocrítico después de abandonar el día de hoy en la carrera sprint del Gran Premio de Bélgica.

En lo que ha sido en general un fin de semana de terror para los pilotos de Aston Martin en Bélgica, el abandono de este sábado del español en la carrera sprinto, que además es junto en su día de cumpleaños, no ha apoyado a la causa.

Al ser entrevistado posterior al sprint por sus impresiones después del abandono al terminar en la grava después de perder el control del monoplaza y dar seis giros, Alonso respondió lo siguiente:

"Fue mi error el abandono, toque la linea blanca, y no pude mantenerme en la curva, estábamos afuera de puntos, era imposible llegar al octavo, así que si había un día para abandonar, era hoy. Cada curva es diferente y complicada, la visibilidad es distinta debido a las condiciones que cambian mucho", dijo Fernando.

El asturiano de todos modos se mantuvo realista en cuanto a las afectaciones de esto, ya que al no haber estado en zona de puntos al momento del incidente, no le afectará realmente para la clasificación el no haber terminado.

"Fue un día gris oscuro desde la clasificación, al no tener una buena vuelta en Q2 sales desde muy atrás, al salir detrás del safety car queríamos intermedias y terminé perdiendo varias posiciones, pero al final hoy íbamos a coger 0 puntos si o si, fueron sólo cero puntos a la gravilla", remarcó de manera humorística el español.

El piloto de Aston Martin tiene muy claro que en general no han podido tener rendimientos adecuados desde que llegaron a Bélgica, por lo que esperan poder dar vuelta a la adversa situación

"Veremos mañana si podemos dar vuelta en seco y como funciona, nadie ha podido hacer eso, esperamos mañana podamos sumas y tener un día distinto a lo que ha sido todo el fin de semana", concluyó el piloto.