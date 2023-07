Checo Pérez vio arruinada cualquier oportunidad de un buen resultado en la carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica gracias a Lewis Hamilton.

En una carrera sprint que estuvo caracterizada por lluvia, Safety Cars y retrasos de inicio, Pérez inició con una estrategia adecuada que le había permitido recuperar casi de manera instantánea cuatro lugares después de salir en la octava posición de la parrilla.

En la séptima vuelta de la carrera dentro de la disputa de Lewis Hamilton por intentar rebasar a Checo, causó una colisión con la parte trasera del auto del mexicano, que inicialmente no pareció tener mayor complicación, pero al paso de los giros terminó siendo determinante de mala manera para el piloto de Red Bull.

El golpe dado por el auto de Mercedes terminó agujerando a uno de los pontones del auto de Sergio, quitándole todo el agarre trasero, y la potencia para poder retomar lugares, por lo que terminaron rebasándolo más monoplazas.

The hole in Checo‘s car after the incident#BelgianGP pic.twitter.com/x8EHazid40