Aloisio Hernández

Viernes 28 Julio 2023 13:25

Max Verstappen tuvo una acalorada discusión con Gianpiero Lambiase, su ingeniero de pista, luego de quedarse en el filo de estar eliminado en Q2.

Fueron condiciones traicioneras hoy en Spa-Francorchamps en las Ardenas belgas. La lluvia se hizo presente al principio, antes de que comenzara a secarse en el momento de la clasificación.

Relacionado: Checo vence a Verstappen en Q2; Alonso casi fuera

Por lo tanto, se estaba equilibrando entre inters y slicks, y era visiblemente difícil decidir. En la Q2, los pilotos, y Verstappen también, cambiaron a los blandos, pero resultó ser difícil conseguir temperatura en los neumáticos y el agarre aún no era suficiente en todas partes.

Max quería hacer dos vueltas rápidas seguidas hacia el final de la Q2, pero el muro de boxes de Red Bull le ordenó dar una vuelta de enfriamiento en el medio. Eso fue casi fatal para el neerlandés

Max buscará remontar nuevamente en Spa

Furia

La decisión de Red Bull casi hizo que el bicampeón del mundo terminara eliminado y que, con su penalización en parrilla añadida, hubiera salido desde la decimosexta posición durante el Gran Premio del domingo.

Verstappen no pasó del décimo tiempo más rápido y luego vio cómo varios otros competidores estaban ocupados con una vuelta rápida. Por lo tanto, estuvo un poco apretado hasta que el último piloto cruzó la línea, aunque el campeón resultó estar a salvo.

Sin embargo, al holandés no le hizo ninguna gracia y lo dejó claro en un mensaje de radio: "Deberíamos haber empujado dos vueltas seguidas, como dije".

Lambiase, quien estaba tratando de calmar a Verstappen, le dijo: "Has pasado [a la Q3], Max". El neerlandés, sin embargo, no estaba contento de que Lambiase intentara ponérselo tan fácil: "Me importa un carajo que estemos en el décimo lugar. ¡La actuación simplemente apesta!".

GL respondió y trató de defender la estrategia de Red Bull: "Está bien, si la pista hubiera sido dos segundos más rápida antes de tu última vuelta y no te quedara energía, ¿cómo habría ido eso? Solo dime qué quieres hacer en la Q3 y lo haremos", contestó.