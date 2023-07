Nazario Assad De León

Viernes 28 Julio 2023

Charles Leclerc saldrá de la primera posición para el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica el viernes durante la calificación al terminar detrás de Max Verstappen en P2 y así ser el primero en beneficiarse de la penalización en parrilla del holandés. Posteriormente, el monegasco quedó razonablemente satisfecho.

Después de la Q3, Leclerc recuerda una sesión de calificación llena de acontecimientos en condiciones difíciles.

"No fue una mala calificación para nosotros, especialmente en estas condiciones. Es difícil armar todo en estas condiciones. He estado trabajando duro últimamente para sentirme cómodo en estas condiciones, ya que no tengo muchas ganas de sentir esa incomodidad y parece haber funcionado."

"Fuimos un poco temprano en esa primera carrera, pero la pole position no habría sido para nosotros de todos modos. Max fue demasiado rápido hoy. Tal vez podríamos haber estado un poco más cerca, pero consiguió una buena posición de partida para el domingo".

Condiciones difíciles

Leclerc, como todos los demás, lo pasó mal con los neumáticos y el período de transición de los intermedios a los blandos.

"Fue muy complicado. Tenía a Kevin Magnussen, que también chocó contra la pared en la Q2 y luego volvió a la pista frente a mí. No pude terminar la vuelta por eso, lo que ejerció presión en la última vuelta en la Q2. No es fácil en estas circunstancias, pero al final salió bien. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para superar a Red Bull".

