Nazario Assad De León

Jueves 27 Julio 2023 00:14

Mercedes está analizando "cada concepto individual" en la parrilla de Fórmula 1 para ver si puede encontrar ideas que ayuden a garantizar que su automóvil 2024 sea un éxito.

El fabricante alemán aseguró su primera pole position de la temporada en el Gran Premio de Hungría del fin de semana pasado, cuando Lewis Hamilton venció a Max Verstappen al frente de la parrilla por 0,003 segundos.

Sin embargo, el Mercedes W14 de Hamilton no fue rival para el Red Bull de Verstappen en la carrera, y cayó en el orden para terminar cuarto junto a la bandera a cuadros, casi 40 segundos por detrás del ganador.

Con Verstappen en una clase propia, terminando la carrera de Hungaroring 33 segundos por delante del McLaren de Lando Norris, queda claro que los rivales de Red Bull necesitan dar un gran paso adelante con sus autos este invierno.

Mercedes ya ha hablado de algunos cambios fundamentales que se están realizando para su W15, y el jefe del equipo, Toto Wolff, ahora se ha abierto sobre cuán diferentes podrían ser las cosas.

Hablando sobre las diferencias en las que se está trabajando para 2024, Wolff dijo que se estaba realizando un análisis detallado sobre las diferentes ideas que estaban utilizando otros equipos.

“Creo que necesitamos muchos cambios en 2024, y la dirección que está tomando nuestro equipo es realmente bastante interesante”, explicó.

“Vemos oportunidades y no nos asustamos. No dejamos piedra sin remover y analizamos cada uno de los conceptos que hemos visto en otros autos. Eso es si eso es poderoso o no, y si es de alguna utilidad para nosotros, sin permitirnos distraernos de la forma en que operamos y la forma en que analizamos. Vamos a salir bien”, dijo Toto.

Si bien la conversación externa sobre el cambio de concepto en Mercedes en el pasado ha girado principalmente en torno a su diseño de pontones, los ingenieros del equipo ven las cosas de manera ligeramente diferente.

En cambio, su idea de un cambio de concepto gira en torno a la puesta a punto y la ventana operativa del automóvil, y especialmente dónde se ejecuta en relación con la superficie de la pista.

Su automóvil W13 se vio obstaculizado por su objetivo de correr lo más cerca posible del suelo, lo que resultó imposible de manejar debido al fenómeno de marsopa.

El equipo adoptó un enfoque completamente diferente para esta temporada, pero su esfuerzo por conducir el automóvil en una ventana operativa más alta, provocado en parte por una elevación de 15 mm de los bordes del piso, resultó demasiado cauteloso ya que no produjo suficiente carga aerodinámica en comparación con los rivales que estaban corriendo mucho más abajo del suelo.

Las modificaciones realizadas al coche en el Gran Premio de Mónaco, que incluyeron el cambio de pontones para garantizar que su concepto de "vaina cero" no fuera un factor en su falta de rendimiento, han solucionado algunas de sus deficiencias, pero saben que se necesitan más mejoras.

Wolff explicó que perder carreras como lo hizo contra Red Bull en Hungría fue algo que dejó al equipo sin excusas.

“Cuando tienes un auto en la parte delantera que está 38 segundos por delante y probablemente estuvo conduciendo mucho tiempo para eso, es una amarga realidad”, dijo.

“Pero es una meritocracia y siempre que te muevas dentro de las regulaciones, entonces sabes que, en general, has hecho un mejor trabajo. Solo tenemos que reconocer eso", concluyó.