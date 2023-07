Ángel Armando Castellanos

Miércoles 26 Julio 2023 07:44

Fernando Alonso no genera rencor o remordimiento en Alpine. Su partida hace casi un año rumbo a Aston Martin es algo que no lamentan en Francia.

Al menos eso es lo que dice públicamente Otmar Szafnauer, el jefe de los galos. Avisa que en este momento está concentrado en el desempeño de Esteban Ocon y Pierre Gasly.

Sin embargo, valora que el español está luciendo con los británicos. Lleva seis podios, por sólo uno de Ocon.

"No me arrepiento de ello. Tenemos que sacar el máximo de los dos pilotos que tenemos ahora.

"Fernando está haciendo un gran trabajo en Aston Martin, ha estado en el podio unas cuantas veces. Conmigo no funcionan las teorías de qué habría pasado, sino que estoy centrado en mis pilotos", avisó en el podcast Beyond The Grid.

Aunque admite que El Nano ya ha ganado carreras y títulos y eso último no se le ha dado a sus conductores, está feliz con ambos.

"La experiencia de Fernando vale mucho. Sin embargo, ahora tenemos a dos pilotos que son relativamente jóvenes, son rápidos y también tienen experiencia.

"No son campeones del mundo y Fernando sí, así que podríamos pensar que él sabe ganar títulos, pero Esteban y Pierre han ganado carreras y estoy contento con la aportación de ambos", agregó.

Charlas

Reconoció que a veces charla con Alonso, pero que es algo que no sucede a menudo.

"Si se da el caso y nos cruzamos, hablo con Fernando, pero no ocurre mucho. Ya no somos del mismo equipo. A otro que he visto es a Flavio Briatore, ha estado en algunas carreras este año y también he hablado con él.

"No hay rencores, Fernando era un agente libre en ese momento", insistió.