Ángel Armando Castellanos

Martes 25 Julio 2023 08:08

Según Charles Leclerc, Ferrari ha estado luchando con un problema persistente durante varias carreras.

El equipo italiano ha sido superado en las últimas semanas por McLaren, Mercedes y Aston Martin en la batalla por el segundo puesto, a pesar de un podio en Austria para Leclerc.

Charles ya ha visto cometer varios errores tanto a su equipo como a él mismo en 2023, por lo que de momento en el Campeonato no puede mirar más allá del duelo por la quinta plaza con George Russell y Carlos Sainz, entre otros.

El monegasco desveló tras el GP de Hungría, donde la Scuderia finalizó con un séptimo y octavo lugar, respectivamente, que ha habido problemas de radio que llevan presentes casi tres carreras.

Ha hecho que la comunicación durante las carreras sea particularmente difícil para él en particular, quien fue sancionado por exceso de velocidad en el pit lane de Budapest el pasado fin de semana.

Leclerc explica

"El problema es que también tenemos muchos problemas con la radio. Mi ingeniero no entiende una de cada cuatro palabras porque cada tres o cuatro carreras hay problemas con nuestra radio.

"Tenemos que arreglar eso y, por supuesto, mi tono es bastante alto porque tengo que hacerme escuchar. Solo quería asegurarme de que no me malinterpretaran y que quería comenzar a montar agresivamente temprano y no demasiado tarde. Era solo una cuestión de aclaración debido a nuestros problemas de radio", explicó a Crash.net.

Resultados

El mejor resultado de Leclerc hasta ahora en 2023 es su segundo lugar en Austria. En Azerbaiyán acabó tercero.

El monegasco también se retiró dos veces, terminó séptimo tres veces y en P11, P9, P6 y P4. Con 80 puntos, tiene siete menos que su compañero Sainz y está casi 50 detrás de Fernando Alonso, que actualmente es tercero en el Campeonato.