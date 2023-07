Ángel Armando Castellanos

Martes 25 Julio 2023 07:30

Lewis Hamilton ha reconocido que suena como un "disco rayado" mientras continúa empujando a su equipo Mercedes en la carrera de desarrollo.

El siete veces campeón mundial obtuvo su primera pole position desde el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021 el fin de semana pasado en Hungría, pero no pudo convertir eso en una victoria.

Hamilton perdió tres lugares en la primera vuelta ante Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, y aunque más tarde pasó al australiano, Sergio Checo Pérez lo superó hasta el último lugar en el podio.

Con McLaren disfrutando de un aumento masivo en el rendimiento últimamente, Mercedes es una vez más el tercer equipo más rápido en la parrilla con un Lewis que continúa guiando al equipo en una nueva dirección.

Hamilton sigue empujando a Mercedes

"Por lo general, tenemos un alerón más grande que algunos de los otros, como los Red Bulls, por ejemplo. Pero parecen tener más carga aerodinámica de su piso. Tenemos mucho trabajo por hacer. Soy como un disco rayado.

“Tengo que seguir diciéndoles a los muchachos, 'tenemos que ir en esa dirección'. Me gustaría ver eso con el auto de este año o el próximo”, avisó en palabras a Sky Sports.

Subviraje

Hamilton luego explicó cómo su inicialmente prometedor Gran Premio de Hungría salió mal.

"Tuve un poco de deslizamiento de las ruedas, y luego, obviamente, Max estaba en el interior y me adelantó, y los dos McLaren me superaron. Después de eso, simplemente no tenía el ritmo para seguir el ritmo de los muchachos. El equilibrio del auto fue bastante horrible en esa primera parte.

"Mucho subviraje, (trataba de) romper el sobreviraje a través del equilibrio en las esquinas, y simplemente no pude mantenerme arriba con ellos", admitió.