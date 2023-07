Aloisio Hernández

Lunes 24 Julio 2023 07:33

Sergio Pérez ha insistido en que no puedes ser piloto de Red Bull a menos que seas 'mentalmente fuerte', explicando la 'presión' a la que está sometido como miembro del equipo.

El piloto, que ha estado en Red Bull como compañero de equipo de Max Verstappen desde 2021, ha experimentado una caída en el rendimiento recientemente, lo que ha provocado rumores de que podría ser reemplazado en 2025 por Daniel Ricciardo.

Ricciardo, un piloto de reserva de Red Bull que recientemente llegó a AlphaTauri como reemplazo de Nyck de Vries, no ha ocultado su ambición de volver a un asiento de Red Bull en el futuro.

Sergio Pérez se ha abierto a la presión que caras en Red Bull

Valor

Checo ahora ha hablado sobre la presión que siente al competir junto a Verstappen, dos veces campeón del mundo. Preguntado en una entrevista con MundoDeportivo si todavía cree eso, dijo: "Me reafirmo, el 90 por ciento de los pilotos se hundirían al lado de Verstappen.

"Si no eres fuerte mentalmente, no puedes estar en Red Bull. Aquí no debes subestimar el nivel de presión al que estás sometido. Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión ya tienes cinco pilotos en el punto de mira. Es una presión constante de la prensa.

“En estos tres años nunca había visto esto en ningún otro equipo. Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el equipo me dices, todos sus pilotos han tenido momentos difíciles, pero no pasa nada.

“No es como en Red Bull, lo pasas mal y ya tienes que irte del equipo", concluyó.