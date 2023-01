Ángel Armando Castellanos

Martes 24 Enero 2023 09:05 - Actualizada: 09:05

Lewis Hamilton tuvo una infancia particularmente difícil, ya que se enfrentó al racismo.

Hijo de un padre negro y una madre blanca, Hamilton notó desde el principio que no era como los otros niños en Stevenage, y algunos lo habían dejado claro de manera inequívoca.

"La escuela fue probablemente la más traumática y difícil etapa de mi vida. Ya me intimidaban cuando tenía seis años. En ese momento, en esta escuela, creo que éramos tres niños de color.

"A menudo me maltrataban. Siempre fui el último elegido. Ya sea en el patio de recreo o cuando formaba equipos de fútbol, siempre era el último elegido, o ni siquiera era elegido. Incluso si era mejor que otro", declaró el británico en un podcast con Jay Shetty, retransmitido por Motorsport.com.

El acoso fue a peor. Fue comparado con los monos y rápidamente notó que formaba parte de una minoría en su centro educativo.

"Me tiraron plátanos, me llamaron negro de una manera completamente relajada. Me llamaron mestizo. Realmente no sabía dónde estaba mi lugar. Eso, para mí, fue difícil.

"En la clase de historia, no había personas de color en todo lo que nos enseñaban. Así que me pregunté: '¿Dónde están las personas que se parecen a mí? En mi escuela, probablemente solo había seis o siete niños negros de mil 200, y tres de nosotros estábamos frente al escritorio del director todo el tiempo", recordó.

No decía nada

Hamilton se sintió obligado a ocultar lo que sentía para mantener el orgullo en casa.

"Hay muchas cosas que reprimí porque no sentía que podía, cuando llegué a casa, decirles a mis padres que me llamaban negro todo el tiempo, que me acosaban y golpeaban, o que no podía defenderme.

"No quería que mi papá pensara que era débil. Entonces, si quería llorar, me contenía", agregó.