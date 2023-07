Nazario Assad De León

Domingo 23 Julio 2023 15:49

El español Alex Palou se ha recuperado de gran manera en la segunda carrera en el Autódromo de Iowa de la IndyCar al remontar 9 posiciones y terminar tercero, mientras el mexicano Pato O'Ward no pudo replicar su podio de ayer al terminar en décimo.

Palou logró terminar tercero en la segunda carrera del Gran Premio IndyCar de Iowa para mantener su firme liderato dentro del campeonato de pilotos, en una carrera que fue ganada de nuevo por Josef Newgarden y con Will Power en segundo lugar por delante del español.

"No creo que Newgarden se pusiera nervioso, el ganó, pero honestamente muy contento de estar en podio, fue un fin de semana que no esperaba estar en el podio porque el auto no estaba del todo bien, pero hubo buenas paradas en pits y el equipo mejoró el auto, eso ayudó mucho", dijo el español.

"Definitivamente no esperaba podio aquí, en lo personal he batallado mucho aquí por el paquete que traemos, así que es bueno, pero hay mucho por mejorar aún para el resto del campeonato." sentenció Palou que se encuentra líder de la categoría con 477 puntos, a 80 de distancia de su más cercano perseguidor que es el mismo Newgarden.

Por otro lado, con este resultado, si bien Pato aún se mantiene en quinto lugar del campeonato de pilotos, ahora ya ha sido empatado por Scott McLaughlin, por lo que la siguiente carrera en Nashville, Tennessee será muy importante para el mexicano.

Por último dentro de los latinos, el argentino Agustín Canapino estaba firmando una buena carrera al ir en la posición 13, pero sin embargo un golpe con el muro lo hizo perder posiciones e incluso estar al borde del abandono, pero pudo terminar la carrera para concluir en lugar 25.

Para Newgarden esta victoria puede generarle el apodo de "El Rey del Óvalo", ya que tiene cuatro victorias de cuatro posibles esta temporada, y ha ganado ocho de diez carreras en este tipo de pistas estando esta categoría automovilística.