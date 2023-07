Ángel Armando Castellanos

Domingo 23 Julio 2023 10:49

Oscar Piastri no está irritado con Lando Norris por haberlo superado durante el Gran Premio de Hungría.

El australiano asume que no tenía nada que hacer contra el británico porque su velocidad era mucho más alta. No le quedaba de otra que dejarlo pasar.

Sin embargo, sí lamentó que McLaren no hiciera el 2-3 en el Hungaroring. Van dos carreras en las que eso es una posibilidad y se queda en nada. Norris sí fue segundo, pero Piastri acabó quinto.

"Fue difícil, empezamos muy bien, pero después empezamos a batallar con las llantas que era algo crucial en esta carrera. Fue de mis primeras carreras con este tipo de clima, una lástima que no pudimos mantener el 2-3.

"El undercut no me molestó, Lando tenía mejor ritmo, entonces estaba justificado aunque no fuera ideal, debo ponerme en posición para luchar con él las siguientes carreras", explicó.

Reto

Admitió que fue un día complicado para él y para el equipo porque la temperatura en la pista era alta, y encima Sergio Checo Pérez estaba encima de él.

"Fue una carrera muy caliente y correr así 70 vueltas lo hace más difícil, especialmente si viene el Red Bull detrás de ti", agregó.