El mexicano Patricio O'Ward ha vuelto al podio en la IndyCar después de la carrera corrida este sábado en Iowa, mientras Alex Palou terminó octavo.

Pato logró terminar tercero en la primera carrera del Gran Premio IndyCar de Iowa para seguir escalando posiciones dentro del campeonato de pilotos, en una carrera que fue ganada por Josef Newgarden y con Scott McLaughlin en segundo lugar.

Este marca el tercer podio consecutivo para Patricio en Iowa, pero sin embargo reconoció que el día de hoy simplemente no pudo hacerle frente al auto de Newgarden que terminó sacando una vuelta de ventaja al sexto lugar.

Remember when we said we liked Iowa. 😉



Way to drive, @PatricioOWard. 👊🧡 pic.twitter.com/nlYr3374GA